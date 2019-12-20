В Москве индианка пыталась сжечь квартиру соседки
В Москве задержали безработную гражданку Индии, которая подозревается в попытке поджога квартиры своей соседки.
Инцидент произошел в многоквартирном доме на Ярославском шоссе. Рано утром жильцы почувствовали резкий запах гари. Выйдя в подъезд, они увидели полыхающую входную дверь одной из квартир.
Возгорание удалось погасить до того, как он смог проникнуть в квартиру. Прибывшие на место ЧП криминалисты определили, что речь идет об умышленном поджоге – дверь предварительно кто-то облил бензином.
В итоге поджигательницу нашли в соседней квартире. Ей оказалась 41-летняя гражданка Индии, женщина задержана. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт KP.Ru
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