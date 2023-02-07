В Москве и Красноярске задержали четырех вербовщиков из запрещенной террористической группировки
ФСБ России совместно с МВД задержала в Москве и Красноярске членов ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ), вербовавшей боевиков в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что правоохранители задержали четырех человек из числа главарей и рядовых участников межрегиональной ячейки.
«Члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера», — подчеркнули в ФСБ.
При задержании у злоумышленников обнаружили пропагандистские видеоматериалы террористической группировки, а также изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты.
Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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