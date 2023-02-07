В Москве и Красноярске задержали четырех вербовщиков из запрещенной террористической группировки

Отмечается, что правоохранители задержали четырех человек из числа главарей и рядовых участников межрегиональной ячейки.

«Члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера», — подчеркнули в ФСБ.

При задержании у злоумышленников обнаружили пропагандистские видеоматериалы террористической группировки, а также изъяли средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

