В Москве «Феррари» гендиректора пиратского ресурса «Зайцев.Нет» влетела в маршрутку
26 сентября 202017:46
В Москве генеральный директор пиратского ресурса «Зайцев.Нет» Евгений Трухин, который управлял автомобилем «Феррари», устроил ДТП, сообщают различные Telegram-каналы.
После маневра, который Трухин совершил на большой скорости, его автомобиль врезался в маршрутное такси. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В ДТП пострадали две женщины в возрасте около 60 лет. Виновник аварии жив. Женщин госпитализировали.
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26 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru