В Москве «Феррари» гендиректора пиратского ресурса «Зайцев.Нет» влетела в маршрутку

В Москве генеральный директор пиратского ресурса «Зайцев.Нет» Евгений Трухин, который управлял автомобилем «Феррари», устроил ДТП, сообщают различные Telegram-каналы.

После маневра, который Трухин совершил на большой скорости, его автомобиль врезался в маршрутное такси. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ДТП пострадали две женщины в возрасте около 60 лет. Виновник аварии жив. Женщин госпитализировали.

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ФОТО: скрин t.me/bazabazon
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