В Москве эвакуировали жителей многоэтажного дома из-за угрозы взрыва

Жителей девятиэтажного дома на юге российской столицы эвакуировали из-за обнаружения предмета, напоминающего гранату. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что предмет был найдет в водосточной трубе дома 3 на Сумском проезде. По данным агентства, эвакуировали жителей первых двух этажей дома.

РИА Новости сообщает, что на место вызваны саперы, пострадавших на данный момент нет.







