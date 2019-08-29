В Москве эвакуировали жителей многоэтажного дома из-за угрозы взрыва
29 августа22:18
Жителей девятиэтажного дома на юге российской столицы эвакуировали из-за обнаружения предмета, напоминающего гранату. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что предмет был найдет в водосточной трубе дома 3 на Сумском проезде. По данным агентства, эвакуировали жителей первых двух этажей дома.
РИА Новости сообщает, что на место вызваны саперы, пострадавших на данный момент нет.
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