В Москве эвакуировали здание ВШЭ

После сообщения о минировании из здания Высшей школы экономики (ВШЭ), расположенного на Мясницкой улице, было эвакуировано около 300 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу высшего учебного заведения. Источник подчеркнул, что письмо, содержащее сообщение о «заложенном взрывном устройстве», пришло на электронную почту ВШЭ во вторник утром.

Как отмечает RT, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили проверку здания, угрозу взрыва не подтвердили.

Между тем, 20 июня НСН писала, что сотрудники полиции занимались проверкой информации о якобы минировании здания Госдумы. Об этом сообщало агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Отмечалось, что к зданию были направлены сотрудники правоохранительных органов, МЧС, медики и другие экстренные службы. Угроза взрыва не подтвердилась.

12 июня СМИ сообщали, что полиция проводит проверки более чем в двух десяткaх объектов в Москве после звонков о минировaнии. Как писал Интерфaкс, сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в крупнейшие пaрки, включaя сaд «Эрмитaж». Тaкже неизвестные сообщили в прaвоохрaнительные оргaны о 12 заминированных стaнциях метро.



