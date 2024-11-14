В Москве электробус врезался в дерево

Электробус столкнулся с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Возле дома номер 48... произошел наезд электробуса Мосгортранса на дерево», — отметил собеседник агентства.

В результате ДТП пять пассажиров получили ушибы, госпитализация им не потребовалась. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Перми неизвестный выстрелил в электробус из лука, была повреждена обшивка транспортного средства, напоминает Ura.ru.

