В Москве двое мужчин попали в реанимацию после уличной поножовщины
1 октября 201910:11
Двое мужчин были госпитализированы в российской столице в результате поножовщины, сообщает АГН Москва.
Ранее очевидцы сообщили о конфликте на проспекте Мира, д. 110/2. Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили двоих мужчин 1983 и 1988 годов рождения с ножевыми ранениями.
Потерпевшие были доставлены в реанимацию. Допросить их пока невозможно из-за тяжелого состояния обоих. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
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