В Москве двое мужчин попали в реанимацию после уличной поножовщины

Двое мужчин были госпитализированы в российской столице в результате поножовщины, сообщает АГН Москва.

Ранее очевидцы сообщили о конфликте на проспекте Мира, д. 110/2. Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили двоих мужчин 1983 и 1988 годов рождения с ножевыми ранениями.

Потерпевшие были доставлены в реанимацию. Допросить их пока невозможно из-за тяжелого состояния обоих. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

