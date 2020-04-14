В Москве двое мужчин похитили 18-летнего студента

В Москве задержан один из подозреваемых в разбойном нападении и похищении студента в центре российской столицы.

Как сообщила АГН Москва старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, преступление произошло на территории Таганского района.

Двое мужчин, угрожая ножом, отобрали у 18-летнего студента телефон и три тысячи рублей. Затем они усадили молодого человека в машину и, продолжая угрожать, привезли жертву к банкомату и заставили снять с карты еще 26 тысяч рублей.

Один из подозреваемых, мужчина 1994 года рождения, был задержан в съемной квартире в Москве. Поиски его подельника продолжаются.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ РФ
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