В Москве двое мужчин похитили 18-летнего студента

В Москве задержан один из подозреваемых в разбойном нападении и похищении студента в центре российской столицы.



Как сообщила АГН Москва старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, преступление произошло на территории Таганского района.



Двое мужчин, угрожая ножом, отобрали у 18-летнего студента телефон и три тысячи рублей. Затем они усадили молодого человека в машину и, продолжая угрожать, привезли жертву к банкомату и заставили снять с карты еще 26 тысяч рублей.



Один из подозреваемых, мужчина 1994 года рождения, был задержан в съемной квартире в Москве. Поиски его подельника продолжаются.

