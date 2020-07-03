В Москве движение на Филевской линии метро приостановили из-за падения дерева

Движение поездов на Филевской линии московского метрополитена было приостановлено из-за падения дерева на пути наземного участка. Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что поезда не двигались от станции "Киевская" до станции "Багратионовская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По данным агентства, в настоящее время движение восстановлено.

Отметим, что в столице вечером пятницы испортилась погода, начался сильный дождь и ветер с порывами до 17 м/с.


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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:МетрополитенМосква
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