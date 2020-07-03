В Москве движение на Филевской линии метро приостановили из-за падения дерева
Движение поездов на Филевской линии московского метрополитена было приостановлено из-за падения дерева на пути наземного участка. Об этом сообщает Интерфакс.
Уточняется, что поезда не двигались от станции "Киевская" до станции "Багратионовская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
По данным агентства, в настоящее время движение восстановлено.
Отметим, что в столице вечером пятницы испортилась погода, начался сильный дождь и ветер с порывами до 17 м/с.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Мы будем жить теперь по-новому: Поправки в Конституцию вступают в силу
- Бизнесмена из «списка Титова» выпустили из СИЗО после вмешательства Путина
- В ВОЗ назвали «спекуляцией» утверждения о новой волне COVID-19
- Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту
- Мишустин поздравил нового премьера Франции с назначением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru