В Москве два человека пострадали в ДТП с автомобилем медслужбы
18 сентября00:20
Три автомобиля столкнулись в Москве. В результате дорожного инцидента пострадало два человека, сообщает РИА Новости.
Авария произошла на пересечении улиц Хабаровская и Алтайская. По данным агентства, одной из трех машин оказался санитарный автомобиль.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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