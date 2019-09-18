В Москве два человека пострадали в ДТП с автомобилем медслужбы

Три автомобиля столкнулись в Москве. В результате дорожного инцидента пострадало два человека, сообщает РИА Новости.

Авария произошла на пересечении улиц Хабаровская и Алтайская. По данным агентства, одной из трех машин оказался санитарный автомобиль.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.



