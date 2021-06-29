В Москве директора «Музея славянской культуры» арестовали по обвинению в мошенничестве

Директор АНО «Музей славянской культуры» Антон Голубцов задержан в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, суд отправил Голубцова под арест, передает ТАСС.

«В ходе следственных действий правоохранителями в Москве был задержан Антон Александрович Голубцов, 1975 года рождения, который в настоящее время занимает должность директора столичного "Музея славянской культуры"», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Отмечается, что в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, Голубцова допросили. После официально предъявленного обвинения суд избрал в отношении директора музея меру пресечения в виде заключения под стражу, пишут Известия.

В пресс-службе Басманного суда Москвы уточнили, что Голубцов арестован до 25 августа. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей, отмечает News.ru.

