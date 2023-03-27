В Москве девушка умерла после приема иммуностимулирующего препарата

По данным ведомства, 14 марта в реанимацию токсикологического отделения одной из больниц доставили девушку 2001 года рождения.

«Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата», — указали следователи.

Несмотря на помощь, оказанную медиками, 25 марта пострадавшая скончалась.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП, назначены экспертизы. В рамках проверки будет установлено, какой препарат приняла погибшая, а также его качество, сроки и условия использования.

Ранее СМИ сообщили, что основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин и его подруга приняли средство для укрепления иммунитета без назначения врача. Как стало известно позже, Жулин попал в реанимацию, девушка погибла.

