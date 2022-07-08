В Москве девушка погибла под колесами грузовика, опрокинувшись на мотоцикле

Девушка опрокинулась на мотоцикле на МКАД в Москве, после чего погибла под колесами попутно двигавшегося грузовика. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авария произошла в месте проведения ремонтных работ на кольцевой дороге. Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении.

Девушка 1992 года рождения погибла на месте от полученных травм.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПМосква
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