В Москве девушка погибла под колесами грузовика, опрокинувшись на мотоцикле

Девушка опрокинулась на мотоцикле на МКАД в Москве, после чего погибла под колесами попутно двигавшегося грузовика. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что авария произошла в месте проведения ремонтных работ на кольцевой дороге. Водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении.

Девушка 1992 года рождения погибла на месте от полученных травм.

