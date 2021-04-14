Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
Автобус врезался в мачту освещения на Марксистской улице в Москве. Пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
По ее данным, сообщение о ДТП поступило в 7:37 утра. Водитель зажат в кабине, сейчас его пытаются извлечь сотрудники МЧС. Медики осматривают девять пострадавших пассажиров. Возгорания и разлива топлива не случилось. По предварительным данным, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.
Telegram-канал Дептранса Москвы сообщает о пятерых пострадавших. По информации властей, водитель прошел предрейсовый осмотр, автобус был исправен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- В Центробанке рассказали, как избежать обмана при открытии вклада
- Опубликовано видео падения метеорита в США
- В Госдуме предложили давать дополнительные оплачиваемые отпуска молодым отцам
- Россияне установили рекорд по безналичным тратам
- Биткоин побил очередной рекорд и вырос до $64 тысяч
- Столичные силовики пришли с обыском в редакцию и к сотрудникам студенческого журнала DOXA
- Жители Тамбова остались без тепла и горячей воды после обрушения на ТЭЦ
- Вильфанд рассказал о погоде на лето
- В ОБСЕ призвали стороны конфликта возобновить диалог по Карабаху
- Кадыров высказался о требовании Навального выдать ему Коран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru