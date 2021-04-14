Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Автобус врезался в мачту освещения на Марксистской улице в Москве. Пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

По ее данным, сообщение о ДТП поступило в 7:37 утра. Водитель зажат в кабине, сейчас его пытаются извлечь сотрудники МЧС. Медики осматривают девять пострадавших пассажиров. Возгорания и разлива топлива не случилось. По предварительным данным, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.

Telegram-канал Дептранса Москвы сообщает о пятерых пострадавших. По информации властей, водитель прошел предрейсовый осмотр, автобус был исправен.

