Происшествия

В Москве автобус сбил велосипедистку

7 мая22:19

Сегодня вечером в районе д. 12/23 по Свободному проспекту в столичном районе Новогиреево столкнулись велосипед и автобус, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В результате аварии травмы получила велосипедистка.

Пострадавшая госпитализирована.

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ФОТО: Скорая помощь
ТЕГИ:ДТП

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