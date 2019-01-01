В Москве автобус сбил велосипедистку
Сегодня вечером в районе д. 12/23 по Свободному проспекту в столичном районе Новогиреево столкнулись велосипед и автобус, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В результате аварии травмы получила велосипедистка.
Пострадавшая госпитализирована.
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