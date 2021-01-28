В Москве арестован блогер, пинавший машину ФСБ на акции 23 января

Популярный блогер TikTok Константин Лакеев арестован в Москве по делу о повреждении служебной машины ФСБ в ходе протестной акции 23 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.



Соответствующее решение вынес Пресненский суд столицы. Так, 19-летний Лакеев пробудет под стражей до 23 марта текущего года.

Уголовное дело, по которому проходит молодой человек, было возбуждено по итогам протестной акции. Лакееву вменяют статьи «Хулигантство» и «Умышленное повреждение чужого имущества», максимальный срок наказания по которым 5 и 7 лет соответственно.

Отмечается, что на допросе Лакеев признал свою вину и раскаялся. По данным агентства, на попавшем в интернет видео толпа участников акции забрасывает машину снежками и пинает.











