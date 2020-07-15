В Москве арестовали четверых врачей, обвиняемых в торговле детьми

В Москве арестованы четверо врачей, обвиняемых в торговле детьми. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, среди арестованных врач мужчина и три врача женщины. Они арестованы судом до 14 сентября.

Отмечается, что уголовное дело по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» было возбуждено после смерти ребенка, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в Подмосковье. Статья предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.

Как пишет агентство, врачи занимались продажей детей гражданам иностранных государств. Дело расследует Центральный аппарат СК.

