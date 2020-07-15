В Москве арестовали четверых врачей, обвиняемых в торговле детьми
В Москве арестованы четверо врачей, обвиняемых в торговле детьми. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, среди арестованных врач мужчина и три врача женщины. Они арестованы судом до 14 сентября.
Отмечается, что уголовное дело по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» было возбуждено после смерти ребенка, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в Подмосковье. Статья предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет.
Как пишет агентство, врачи занимались продажей детей гражданам иностранных государств. Дело расследует Центральный аппарат СК.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
746 тыс.+6 422 / сут.
Умерли
11 770+156 / сут.
Выздоровели
523 тыс.+10 424 / сут.
- США ввели новые санкции против РФ
- Белоруссия отменила для россиян обязательную двухнедельную самоизоляцию
- Обвинение экс-губернатору Ишаеву заменили на менее тяжкую статью
- Минобороны опробовало новейший спутник-инспектор
- ЕСПЧ принял иск Нидерландов против России по малайзийскому Boeing
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru