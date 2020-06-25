В Москве арендатор «отплатил» владельцу квартиры его убийством

В Москве в одной из квартир на Рязанском проспекте обнаружено тело пенсионера со следами насильственной смерти — жертва была собственником жилья. По подозрению в убийстве задержан мужчина, который снимал эту квартиру.



По некоторым данным, арендатор не смог расплатиться с владельцем квартиры, в результате чего между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта съемщик схватил металлическую трубку и избил пожилого мужчину до смерти.



По факту убийства возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.

