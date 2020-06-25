В Москве арендатор «отплатил» владельцу квартиры его убийством
В Москве в одной из квартир на Рязанском проспекте обнаружено тело пенсионера со следами насильственной смерти — жертва была собственником жилья. По подозрению в убийстве задержан мужчина, который снимал эту квартиру.
По некоторым данным, арендатор не смог расплатиться с владельцем квартиры, в результате чего между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта съемщик схватил металлическую трубку и избил пожилого мужчину до смерти.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
614 тыс.+7 113 / сут.
Умерли
8 605+92 / сут.
Выздоровели
375 тыс.+6 342 / сут.
- Россия впервые выпустит туриста в открытый космос
- Достать Усатого: МВД РФ объявило в розыск молдавского политика
- Россия объявила в розыск журналиста Муждабаева за посты в Facebook
- В Общественной палате одобрили упрощенный порядок признания домов аварийными
- Путин: Деньги от повышения налогов нужно распределить справедливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru