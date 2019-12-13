В Москве 3-летний мальчик отравился наркотиками отца

Следственный комитет Москвы начал проверку после отравления 3-летнего мальчика наркотиками.

В минувшую среду, 11 декабря, в больницу был доставлен ребенок с признаками отравления, анализ выявил в крови мальчика следы наркотиков. В настоящее время жизни маленького пациента ничего не угрожает.

По некоторым данным, употребленные ребенком наркотики принадлежали его отца, а их, в свою очередь, мужчине якобы принес его друг, отмечает сайт «Подмосковье сегодня».

