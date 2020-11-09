В Московском зоопарке умерла белая медведица

В Московском зоопарке умер один из двух белых медведей - медведица Мурма, сообщает пресс-служба зоосада.

В сообщении говорится, что несмотря на все усилия ветеринаров и киперов, медведица немного не дожила до своего 30-летия, при этом в дикой природе белые медведи редко доживают до такого возраста.

Мурму привезли в зоопарк ещё медвежонком в 1991 году. До последнего медведица была очень активной, подвижной, гуляла и плавала в бассейне. У медведицы было 10 детёнышей, которые сейчас они живут в зоопарках по всему миру: в Европе, в Китае и Японии. А на Антибах подрастают трое внуков Мурмы.

В пресс-службе зоопарка отметили, что второй белый медведь - самец Врангель, появился в вольере в 2013 году, однако Мурма к тому времени была уже в преклонном возрасте, поэтому потомства у них не было.

