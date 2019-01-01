В московском пруду утонул человек
В пруду на территории музея-заповедника «Коломенское» на проспекте Андропова обнаружено тело человека, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Для эвакуации погибшего на берег вызваны сотрудники МЧС. На месте происшествия находятся полицейские, которым предстоит установить обстоятельства гибели и личность утонувшего.
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