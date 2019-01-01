Происшествия

В московском пруду утонул человек

20 мая23:05

В пруду на территории музея-заповедника «Коломенское» на проспекте Андропова обнаружено тело человека, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

МЧС: Из всех утонувших в водоёмах летом, 7% - дети

Для эвакуации погибшего на берег вызваны сотрудники МЧС. На месте происшествия находятся полицейские, которым предстоит установить обстоятельства гибели и личность утонувшего.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Гибель

партнеры