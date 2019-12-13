В московском общежитии нашли мертвой 16-летнюю пианистку из Китая

В Москве в туалете музыкального училища в Дмитровском переулке найдено тело 16-летней пианистки из Китая, сообщает АГН Москва со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что покойная была студенткой второго курса училища. Тело было найдено двум ее соотечественницами 2001 и 2003 годов рождения.

В свою очередь сайт KP.Ru сообщает, что погибшую звали Чэнь Цзямань. На теле иностранки не нашли следов насилия, в своем туалетной комнате не было каких-либо подозрительных предметов. Тело направлено в морг для определения причины смерти.

