В московском метро женщина с ребенком упала на пути
Женщина с ребенком на руках упала на пути на станции «Коломенская» Московского метрополитена. Об этом сообщила прокуратура столицы.
По данным надзорного ведомства, женщина отвлеклась и упала, зайдя за ограничительную линию у края платформы.
«К счастью, никто не пострадал. Подняться на платформу женщине с ребенком помогли очевидцы», - подчеркнули в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что в метро следует быть особенно внимательным, соблюдать правила пользования транспортом и не заходить за линию у края платформы до полной остановки поезда.
Ранее в Москве на Калужско-Рижской линии метро у заснувшего пассажира украли два смартфона стоимостью свыше 100 тысяч рублей, вора задержали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начинающие артисты поборются за промо-гранты общей суммой более миллиона рублей
- Суд арестовал основателя «Русагро» по обвинению в мошенничестве до 25 мая
- Лодка с 45 российскими туристами затонула в Хургаде
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 военнослужащих
- В Музее МХАТ открылась выставка об Иннокентии Смоктуновском
- Дональд Трамп пообещал проверить мессенджер Signal
- Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» собрал более 1,5 млрд рублей
- Рябков: Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными
- В московском метро женщина с ребенком упала на пути
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru