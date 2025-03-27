В московском метро женщина с ребенком упала на пути

Женщина с ребенком на руках упала на пути на станции «Коломенская» Московского метрополитена. Об этом сообщила прокуратура столицы.

По данным надзорного ведомства, женщина отвлеклась и упала, зайдя за ограничительную линию у края платформы.

«К счастью, никто не пострадал. Подняться на платформу женщине с ребенком помогли очевидцы», - подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что в метро следует быть особенно внимательным, соблюдать правила пользования транспортом и не заходить за линию у края платформы до полной остановки поезда.

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