В московском метро мужчина погиб, упав под поезд
22 июля 202021:58
В Москве мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Красные ворота». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел в среду вечером. По данным источника агентства, травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными.
В связи с произошедшим было остановлено движение поездов от «Комсомольской» до «Парка культуры». Отмечается, что снималось напряжение контактного рельса для извлечения мужчины. В настоящее время движение поездов восстановлено.
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22 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru