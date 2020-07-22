В московском метро мужчина погиб, упав под поезд

В Москве мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Красные ворота». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в среду вечером. По данным источника агентства, травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными.

В связи с произошедшим было остановлено движение поездов от «Комсомольской» до «Парка культуры». Отмечается, что снималось напряжение контактного рельса для извлечения мужчины. В настоящее время движение поездов восстановлено.



