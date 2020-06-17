В московском метро избили 17-летнюю девушка из-за замечания

В московском метрополитене несовершеннолетняя девушка была жестоко избита после того, как сделала замечание мужчине.



Инцидент произошел в вагоне между станциями метро «Сокол» и «Аэропорт» Замоскворецкой ветки.



Один из пассажиров позволил себе нецензурное обращение, после чего 17-летняя девушка сделала ему замечание. В ответ мужчина набросился на нее и ударил пассажирку по лицу не менее двух раз.



После инцидента девушка обратилась в полицию. Агрессивный пассажир был задержан — им оказался 29-летний безработный житель Московской области, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». На него заведено дело по статье «Побои».

