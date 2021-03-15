В Московской области девять подростков отравились на турбазе

Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления девяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет на территории турбазы в поселке Кратово Раменского городского округа, сообщает РИА Новости.

По итогам проверки прокуратура оценит в том числе деятельность организации, которая предоставляла услуги питания.

Как сообщалось ранее, учащиеся двух школ в Красноармейске Московской области 19 и 20 января обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие – всего 91 человек. После массовое отравление школьников было зафиксировано в Электростали. А до этого, в Дагестане 239 детей отравилось водой. В то же время с сентября 2020 года школы и детсады обязаны организовывать бесплатное горячее питание.

