В московской квартире нашли пятерых младенцев «на продажу»
Сотрудники столичной полиции и врачи обнаружили в одной из квартир на северо-востоке Москвы двух женщин и пятерых грудных детей. Как сообщили в городском главке МВД России, сотрудники медучреждения рассказали им, что там, предположительно, живут женщины, оказывающие услуги по суррогатному материнству.
В московском управлении Следственного комитета РФ уже проинформировали о возбуждении уголовного дела. Личности находившихся в квартире женщин устанавливаются, детей осматривают врачи. По имеющимся данным, возраст детей - от шести дней до шести месяцев.
По информации телеканала РЕН ТВ, младенцы, вероятно, были предназначены на продажу. Уточняется, что при них были документы на китайском языке.
В свою очередь Life.ru уточняет, что биологическими родителями детей могут быть граждане КНР, которые застряли в своей стране из-за пандемии коронавируса.
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