В московской квартире нашли пятерых младенцев «на продажу»

Сотрудники столичной полиции и врачи обнаружили в одной из квартир на северо-востоке Москвы двух женщин и пятерых грудных детей. Как сообщили в городском главке МВД России, сотрудники медучреждения рассказали им, что там, предположительно, живут женщины, оказывающие услуги по суррогатному материнству.

В московском управлении Следственного комитета РФ уже проинформировали о возбуждении уголовного дела. Личности находившихся в квартире женщин устанавливаются, детей осматривают врачи. По имеющимся данным, возраст детей - от шести дней до шести месяцев.

По информации телеканала РЕН ТВ, младенцы, вероятно, были предназначены на продажу. Уточняется, что при них были документы на китайском языке.

В свою очередь Life.ru уточняет, что биологическими родителями детей могут быть граждане КНР, которые застряли в своей стране из-за пандемии коронавируса.

