В московской клинике, где пациентка умерла после липосакции, обнаружены нарушения
Прокуратура обнаружила нарушения в клинике столицы, где скончалась пациентка в ходе липосакции. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, прокуроры проверили организацию совместно с контролирующими органами, в результате чего были выявлены нарушения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан.
Трагический инцидент произошел 15 июля в частной медицинской клиники на улице Асеева, отмечает агентство. Женщина 1985 года рождения, заплатив за операцию около полумиллиона рублей, скончалась на операционном столе. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело.
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