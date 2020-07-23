В московской клинике, где пациентка умерла после липосакции, обнаружены нарушения

Прокуратура обнаружила нарушения в клинике столицы, где скончалась пациентка в ходе липосакции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокуроры проверили организацию совместно с контролирующими органами, в результате чего были выявлены нарушения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан.

Трагический инцидент произошел 15 июля в частной медицинской клиники на улице Асеева, отмечает агентство. Женщина 1985 года рождения, заплатив за операцию около полумиллиона рублей, скончалась на операционном столе. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело.




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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ПрокуратураМосква
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