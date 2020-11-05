Обыски проходят в московском офисе ФБК
В Москве проводят обыск в офисе ФБК, сообщила в своём «Твиттере» пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.
Ярмыш рассказала, что, по предварительной информации, с обыском в ФБК пришли приставы, а сопровождающие их силовики заблокировали коридор, ведущий к студии «Навальный LIVE».
Юрист ФБК Любовь Соболь также в «Твиттере» сообщила, что было заблокировано целое крыло бизнес-центра, где находится офис и студия ФБК, при этом сотрудников организации не пропускают, никаких документов, в том числе ордера на обыск, по ее словам, никто не предъявил.
Ранее суд обязал Навального, Соболь и ФБК выплатить по 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. Директор ФБК Иван Жданов предположил, что обыски связаны с исполнительным производством.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- «Сбываются худшие прогнозы». В МИД оценили эпидемическую обстановку в мире
- Против директора ФБК возбудили уголовное дело
- АТОР: Объем раннего бронирования туров снизился в два раза
- МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за COVID-19
- Франция усилит контроль границ в рамках Шенгенской зоны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru