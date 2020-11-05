Обыски проходят в московском офисе ФБК

В Москве проводят обыск в офисе ФБК, сообщила в своём «Твиттере» пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

Ярмыш рассказала, что, по предварительной информации, с обыском в ФБК пришли приставы, а сопровождающие их силовики заблокировали коридор, ведущий к студии «Навальный LIVE».

Юрист ФБК Любовь Соболь также в «Твиттере» сообщила, что было заблокировано целое крыло бизнес-центра, где находится офис и студия ФБК, при этом сотрудников организации не пропускают, никаких документов, в том числе ордера на обыск, по ее словам, никто не предъявил.

Ранее суд обязал Навального, Соболь и ФБК выплатить по 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. Директор ФБК Иван Жданов предположил, что обыски связаны с исполнительным производством.

