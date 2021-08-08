В море под Новороссийском зафиксирован выброс нефти

Инцидент случился во время погрузки за пределами береговой зоны с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Количество попавшей в море нефти неизвестно. Владелец консорциума создал оперативный штаб, задействовав профессиональные подразделения, которые базируются на терминале и занимаются устранением последствий.

Отмечается, что терминал находится в пяти километрах от берега.

Напомним, в мае произошел разлив нефти во время загрузки танкера на реке Лена в Приангарье. На танкер загружали дизельное топливо.

