В море под Новороссийском зафиксирован выброс нефти
Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошёл в Чёрном море под Новороссийском, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.
Инцидент случился во время погрузки за пределами береговой зоны с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму.
Количество попавшей в море нефти неизвестно. Владелец консорциума создал оперативный штаб, задействовав профессиональные подразделения, которые базируются на терминале и занимаются устранением последствий.
Отмечается, что терминал находится в пяти километрах от берега.
Напомним, в мае произошел разлив нефти во время загрузки танкера на реке Лена в Приангарье. На танкер загружали дизельное топливо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru