В Мордовии возбудили дело по факту гибели четверых мужчин

В Мордовии возбудили уголовное дело по факту гибели четверых мужчин из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Уголовное дело возбудили по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лица». Согласно сообщению следствия, погибшие мужчины были в возрасте от 29 до 60 лет.

Тела мужчин были обнаружены в понедельник в частном доме города Ковылкино. Предварительно, мужчины отравились угарным газом из-за того, что в доме не закрыли заслонку газовой печи.





