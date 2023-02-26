В Мордовии в автоаварии погибли четыре человека
26 февраля 202302:14
Kia Carnival и Volkswagen Passat столкнулись в Атюрьевском районе Мордовии, сообщает Госавтоинспекции республики.
После столкновения Volkswagen загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте, в том числе ребенок 2021 года рождения. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров Kia были госпитализированы, после чего в больнице скончался ребенок 2009 года рождения.
Причины автоаварии устанавливаются.
Ранее в ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru