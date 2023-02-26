В Мордовии в автоаварии погибли четыре человека

После столкновения Volkswagen загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте, в том числе ребенок 2021 года рождения. Водитель и трое несовершеннолетних пассажиров Kia были госпитализированы, после чего в больнице скончался ребенок 2009 года рождения.

Причины автоаварии устанавливаются.

Ранее в ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека.

