В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Турции россиян
Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Михаил Мурашко отметил, что троих пострадавших прооперировали, к выписке готовят 10 пациентов, еще девять человек останутся на лечении в Турции. Кроме того, как пишет Газета.ру, в настоящее время власти организовывают перевозку тел погибших в результате ДТП.
Напомним, авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу, напоминает телеканал «360». По данным «Интуриста», в автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибщих.
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