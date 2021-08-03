В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Турции россиян

Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Михаил Мурашко отметил, что троих пострадавших прооперировали, к выписке готовят 10 пациентов, еще девять человек останутся на лечении в Турции. Кроме того, как пишет Газета.ру, в настоящее время власти организовывают перевозку тел погибших в результате ДТП.

Напомним, авария произошла накануне в турецкой провинции Анталья. Автобус с российскими туристами следовал из Манавгата в аэропорт, однако на одной из развязок он протаранил ограждение, а затем перевернулся, вылетев на встречную полосу, напоминает телеканал «360». По данным «Интуриста», в автобусе находились 22 россиянина, среди них девять детей. Позже стало известно о четырёх погибщих.



