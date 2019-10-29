В Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии

Министерство обороны РФ не подтвердило информацию о том, что российские военнослужащие якобы могли попасть под обстрел на севере Сирии. Опровержение выпустил российский Центр по примирению враждующих сторон в САР. Там подчеркнули, что раненых среди российских военнослужащих нет, техника также не пострадала, передаёт ТАСС.

Как уточнил представитель Центра, рядом с бронеавтомобилями РФ в Сирии было приведено в действие взрывное устройство с целью сорвать встречу российской военной полиции с турецкими коллегами. Произошло это в пункте перехода «Дербисия» на сирийско-турецкой границе. Несмотря на провокацию, российско-турецкая встреча состоялась, как и было запланировано.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.

