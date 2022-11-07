В Минобороны опровергли большие потери среди морских пехотинцев
Сообщения о потерях в рядах морских пехотинцев 155-й бригады не соответствуют действительности, говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует РБК.
Бойцы бригады, по данным оборонного ведомства, более 10 суток ведут «эффективные наступательные действия» на угледарском направлении и продвинулись на глубину до 5 километров. Точных данных о потерях в Минобороне не назвали.
«За счёт грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», - говорится в ведомстве.
Потери противника, говорят в Минобороны, по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике.
Ранее в соцсетях появилось обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко от якобы морпехов 155-й бригады ТОФ, которые жаловались на «высокие бесполезные потери» - около 300 человек - под Угледаром и просили обратиться в Минобороны и прислать комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Приморские власти направили информацию компетентным органам и в военную прокуратуру.
Кожемяко связался с морпехами Тихоокеанского флота (ТОФ), чтобы прояснить ситуацию с потерями военных в Донецкой народной республике. Потери приморцев, по словам главы края, сильно преувеличены, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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