В Миннеаполисе ввели комендантский час после убийства афроамериканца
Мэр американского города Миннеаполиса в штате Миннесота Джейкоб Фрей ввел в городе режим ЧП и комендантский час после убийства полицией афроамериканца Данте Райта. Об этом сообщает телеканал NBC.
Райт был убит днем 12 апреля в соседнем городе Бруклин-Сентер, который является пригородом Миннеаполиса. Из-за гибели 20-лентнего мужчины в штате начались протесты, в город вошли войска нацгвардии США. Отмечается, что ограничения будут действовать с 19:00 до 6:00.
Под ограничения не попадут журналисты, полицейские, работники экстренных служб, а также те, кто поздно возвращается с работы. По данным полиции, причиной убийства мужчины была неосторожность. Полицейские остановили автомобиль за нарушение ПДД, однако Райт попытался уклониться от требований полиции и попытался уехать. Одна из сотрудниц попыталась задержать его и выстрелила, перепутав пистолет с электрошокером. Она отстранена от работы.
В прошлом году в Миннеаполисе при задержании был убит афроамериканец Джордж Флойд, его гибель спровоцировала сильные протесты по всей территории США. Городской совет американского Миннеаполиса выплатил семье погибшего 27 млн долларов в качестве компенсации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 320 / сут.
Умерли
103 тыс.+277 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 656 / сут.
- Зеленский попросил США помочь вступить в НАТО
- Возгорание на «Невской мануфактуре» в Петербурге локализовали
- Автомобильный эксперт перечислил правила хранения покрышек
- Иммунолог рассказал об опасности комариных укусов
- Президент Азербайджана попросил объяснить появление ракеты «Искандер-М» в арсенале Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru