В Миннеаполисе ввели комендантский час после убийства афроамериканца

Мэр американского города Миннеаполиса в штате Миннесота Джейкоб Фрей ввел в городе режим ЧП и комендантский час после убийства полицией афроамериканца Данте Райта. Об этом сообщает телеканал NBC.

Райт был убит днем 12 апреля в соседнем городе Бруклин-Сентер, который является пригородом Миннеаполиса. Из-за гибели 20-лентнего мужчины в штате начались протесты, в город вошли войска нацгвардии США. Отмечается, что ограничения будут действовать с 19:00 до 6:00.

Под ограничения не попадут журналисты, полицейские, работники экстренных служб, а также те, кто поздно возвращается с работы. По данным полиции, причиной убийства мужчины была неосторожность. Полицейские остановили автомобиль за нарушение ПДД, однако Райт попытался уклониться от требований полиции и попытался уехать. Одна из сотрудниц попыталась задержать его и выстрелила, перепутав пистолет с электрошокером. Она отстранена от работы.

В прошлом году в Миннеаполисе при задержании был убит афроамериканец Джордж Флойд, его гибель спровоцировала сильные протесты по всей территории США. Городской совет американского Миннеаполиса выплатил семье погибшего 27 млн долларов в качестве компенсации.

