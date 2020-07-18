В МИД Украины заявили о четырех соотечественниках, плененных в Гвинейском заливе
Из 13 членов российско-украинского экипажа танкера, захваченных пиратами в Гвинейском заливе, четыре человека – граждане Украины. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на заявление начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максима Коваленко.
Он сообщил, что украинские дипломаты ведут переговоры с судовладельцем.
«Среди захваченных моряков - четыре гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела», - цитирует Коваленко РИА Новости.
Ранее российское дипведомство заявило, что предпринимает все меры, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего ЧП, написала Газета.ru
Танкер Curacao Trader был атакован пиратами в Гвинейском заливе. По данным СМИ, 13 из 19 человек экипажа взятыв заложники. По предварительным данным, нападение на судно осуществили 8 вооруженных людей.
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