В МИД Украины заявили о четырех соотечественниках, плененных в Гвинейском заливе

Из 13 членов российско-украинского экипажа танкера, захваченных пиратами в Гвинейском заливе, четыре человека – граждане Украины. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на заявление начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максима Коваленко.

Он сообщил, что украинские дипломаты ведут переговоры с судовладельцем.