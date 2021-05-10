В метро Москвы прервано движение между станциями «Молодежная» и «Киевская»

Департамент транспорта Москвы сообщил о приостановке движения поездов между станциями «Молодежная» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена.



Как ведомство отмечает в Telegram-канале, движение поездов прервано из-за человека на путях. Отмечается, что сотрудники метро работают над восстановлением движения в ближайшее время.

Дептранс рекомендует пользоваться альтернативными путями, в частности, Филевской линией, МЦК и МЦД.

