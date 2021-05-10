В метро Москвы прервано движение между станциями «Молодежная» и «Киевская»
10 мая 202121:06
Департамент транспорта Москвы сообщил о приостановке движения поездов между станциями «Молодежная» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена.
Как ведомство отмечает в Telegram-канале, движение поездов прервано из-за человека на путях. Отмечается, что сотрудники метро работают над восстановлением движения в ближайшее время.
Дептранс рекомендует пользоваться альтернативными путями, в частности, Филевской линией, МЦК и МЦД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru