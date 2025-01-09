В метро Москвы подростки с пневматикой напали на 16-летнего пассажира

Два 14-летних подростка напали с пневматическим пистолетом на 16-летнего пассажира метро в Москве, злоумышленники задержаны. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. Видео с хулиганскими действиями показали в Telegram-канале "Радиоточка НСН".

Отмечается, что подростков задержали сотрудники УВД на Московском метрополитене столичного управления МВД.

Как уточнила Волк, инцидент произошел в дневное время в вагоне следовавшего по Троицкой линии поезда. Двое подростков подошли к пассажиру, начали оскорблять его и вызывающе себя вести. Один из нападавших направил пистолет в сторону потерпевшего. Второй снимал происходящее на телефон. Молодой человек смог покинуть поезд, когда он прибыл на станцию «Новаторская».

Полицейские установили личности подростков, задержали их и доставили в отдел полиции с законными представителями. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Нападавшим избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летний школьник выстрелил однокласснику в глаз из пневматического пистолета, пострадавшего госпитализировали, напоминает РЕН ТВ.

