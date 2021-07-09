В метро Лондона ранен человек
9 июля 202123:45
На пассажира метрополитена Лондона было совершено нападение, в результате чего его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в поезде, следовавшем по Юбилейной линии (Jubilee). Полицейские позднее задержали нападавшего на станции «Грин-парк». Станция была закрыта на вход, ее открытие планируется в ближайшее время, пишут британские СМИ.
Связано ли произошедшее с терроризмом пока не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- В метро Лондона ранен человек
- Нидерланды ввели новые ограничения из-за «дельта» штамма коронавируса
- Движение транспорта в центре Москвы ограничили из-за загоревшегося такси
- Армения продлила карантин по коронавирусу до 20 декабря
- Полиция Гаити задержала 19 человек по делу об убийстве президента страны
- Титов заявил о необходимости выдавать QR-коды после первого компонента вакцины
- В Мали миротворцы из миссии ООН подорвались на мине
- Мальта закроет границы для непривитых от COVID-19
- Эксперт рассказал, какие грибы безопасно собирать в жару
- Губернатор Подмосковья рассказал, как избежать новых коронавирусных ограничений
9 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru