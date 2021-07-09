В метро Лондона ранен человек

На пассажира метрополитена Лондона было совершено нападение, в результате чего его госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в поезде, следовавшем по Юбилейной линии (Jubilee). Полицейские позднее задержали нападавшего на станции «Грин-парк». Станция была закрыта на вход, ее открытие планируется в ближайшее время, пишут британские СМИ.

Связано ли произошедшее с терроризмом пока не сообщается.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияЛондон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры