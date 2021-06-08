В мэрию Воронежа пришли силовики, СМИ сообщают о задержаниях
В администрацию Воронежа во вторник пришли силовики для проведения оперативных мероприятий, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
По данным местных СМИ, их могла заинтересовать деятельность Управления строительной политики города. Сообщается о задержании руководителя этого управления Александра Прихожаева, а также первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Сергея Петрина.
Отмечается, что Петрин стал замглавы Воронежа в январе 2018 года, а Прихожаев занимает нынешний пост с апреля 2020 года.
РИА Новости напоминают, что в последнее время было возбуждено сразу несколько уголовных дел, фигурантами которых становились вице-мэры Воронежа и депутаты городской думы. В частности, в феврале был задержан и. о. вице-мэра города Юрий Бавыкин, ставший фигурантом дела о мошенничестве.
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