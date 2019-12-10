В мэрии Владивостока объяснились за обыски
Администрация города Владивостока отрицает появившуюся в СМИ информацию о мошенничества чиновников мэрии, якобы ставшего поводом для обысков накануне передает ТАСС. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что администрация выступает в качестве потерпевшей стороны по уголовному делу, с которым были связаны следственные действия, направленные на изъятие конкурсной и рабочей документации.
Ранее в СМИ появилась информация, что обыски связаны с расследованием уголовного дела об откатах, которые нанесли бюджету ущерб в сумме 17 миллионов рублей.
«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году»,— говорится в сообщении пресс-службы.
Как писали ранее СМИ, обыски в мэрии были связаны с уголовным делом против чиновников горадминистрации. Их действия, утверждают журналисты, могли привести к срыву нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Правительство отложило четырехдневную рабочую неделю в долгий ящик
- Послевкусие разочарования Зеленского после «ничьей» с Путиным
- В Минприроды раскритиковали губернаторов из-за мусора
- В России подорожают авиабилеты
- Путин поучил Зеленского манерам на «нормандской встрече». ВИДЕО