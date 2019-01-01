Происшествия
Одна из пуль попала в молодого мужчину, жившего в районе школы. Одна из шальных пуль попала в мальчика, который скончался, сообщает РИА «Новости».
В Мексике в результате стрельбы погибли два человека
25 июня22:51
Два человека погибли в результате стрельбы у здания школы в районе Несауалькойотль в Мехико.
Одна из пуль попала в молодого мужчину, жившего в районе школы. Одна из шальных пуль попала в мальчика, который скончался, сообщает РИА «Новости».
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ФОТО: lenta.newsper.net
ТЕГИ:Мексика