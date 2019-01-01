В Мексике в результате стрельбы погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы у здания школы в районе Несауалькойотль в Мехико.

Одна из пуль попала в молодого мужчину, жившего в районе школы. Одна из шальных пуль попала в мальчика, который скончался, сообщает РИА «Новости».

