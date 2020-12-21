В Мексике в горах погибли четыре туриста

В Мексике сообщили о гибели четверых туристов в горах в штате Веракрус на востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Milenio.

Отмечается, что группу туристов в составе 21 человека унесло течением горной реки. Были обнаружены тела четверых человек, остальных удалось спасти, еще трое числятся пропавшими без вести.

По данным издания, туристы были мексиканскими гражданами. Поиски остальных членов группы продолжаются.

Согласно предварительной информации, к трагедии привели ливни, из-за которых резко поднялся уровень воды в реке.