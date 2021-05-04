В Мексике рассказали подробности крушения метромоста с поездом

Тревожные сводки меняются практически каждый час. Ранее было сообщалось о 20 погибших и 49 раненых, госпитализированных в местные больницы.

Ранее было известно, что погибли 13 человек, ещё 70 пострадали, пишет RT.

Первоначально местные СМИ информировали, о 6 погибших и 80 пострадавших, отмечает РЕН ТВ.

По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, после обрушения метромоста начнется проверка конструкций всей 12-й линии метро столицы Мексики.

Момент обрушения поезда в Мехико засняли камеры видеонаблюдения. На изображение попал момент, когда едущий поезд вместе с мостом обрушивается на проезжую часть, сообщает РИА Новости.

Агентство также приводит подробности происшествия, которыми поделились поездом.

Очевидцы рассказали, что в вагонах поезда, несмотря на то, что час пик еще наступил, уже было большое скопление людей. Жители Мехико начали возвращаться с работы,

«В это время многие возвращаются с работы. Это не час пик, но было людно», – сказал один из пассажиров следующего поезда.

Очевидцам, ехавшим в других поездах, пришлось выйти на предыдущей станции, информирует Газета.ru.

Из-за падения моста несколько вагонов поездов упали друг на друга. Авария произошла в 6:00 (мск). Причины произошедшего не уточняются.

Район ЧП оцеплен. На месте происшествия работают специальные службы. Спасатели достают из-под обломков пострадавших, сообщает URA.RU.

