В Мексике рассказали подробности крушения метромоста с поездом
Каждый час растет число погибших при крушении поезда и метромоста между станциями Tezonco и Olivos в Мехико.
Число погибших из-за обрушения метромоста в Мехико возросло до 23. Об этом на месте трагедии сообщила журналистам глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум 4 мая, во вторник.
«К сожалению, к настоящему времени известно о 23 погибших», - цитирует мэра столицы Мексики ТАСС.
Еще 65 человек госпитализированы, уточнила Шейнбаум.
Тревожные сводки меняются практически каждый час. Ранее было сообщалось о 20 погибших и 49 раненых, госпитализированных в местные больницы.
Ранее было известно, что погибли 13 человек, ещё 70 пострадали, пишет RT.
Первоначально местные СМИ информировали, о 6 погибших и 80 пострадавших, отмечает РЕН ТВ.
По словам мэра Мехико Клаудии Шейнбаум, после обрушения метромоста начнется проверка конструкций всей 12-й линии метро столицы Мексики.
Момент обрушения поезда в Мехико засняли камеры видеонаблюдения. На изображение попал момент, когда едущий поезд вместе с мостом обрушивается на проезжую часть, сообщает РИА Новости.
Агентство также приводит подробности происшествия, которыми поделились поездом.
Очевидцы рассказали, что в вагонах поезда, несмотря на то, что час пик еще наступил, уже было большое скопление людей. Жители Мехико начали возвращаться с работы,
«В это время многие возвращаются с работы. Это не час пик, но было людно», – сказал один из пассажиров следующего поезда.
Очевидцам, ехавшим в других поездах, пришлось выйти на предыдущей станции, информирует Газета.ru.
Из-за падения моста несколько вагонов поездов упали друг на друга. Авария произошла в 6:00 (мск). Причины произошедшего не уточняются.
Район ЧП оцеплен. На месте происшествия работают специальные службы. Спасатели достают из-под обломков пострадавших, сообщает URA.RU.
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