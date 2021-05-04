Метромост с поездом обрушился в Мехико

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико. Об этом сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум.

Она добавила, что сейчас направляется к месту происшествия. Авария произошла между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро.

Как утверждает мексиканское издание La Silla Rota, бригады скорой помощи сообщают о шести погибших. По неофициальной версии в аварии погибли 10 человек и еще по меньшей мере 50 пострадали.

Авария произошла около 22:00 по местному времени. Причина произошедшего до сих пор не установлена.

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ФОТО: twitter.com
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