Метромост с поездом обрушился в Мехико
Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико. Об этом сообщила мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум.
#ULTIMAHORA— @diario24horas (@diario24horas) May 4, 2021
Impactantes videos del accidente del #MetroCDMX en la estación Olivos de la Línea 12 empiezan a inundar las redes. La gente se muestra incrédula ante el accidente.https://t.co/1aNtU3N8P8 pic.twitter.com/3p8cx0rsCt
Она добавила, что сейчас направляется к месту происшествия. Авария произошла между станциями Оливос и Тесонко на 12-й линии метро.
Как утверждает мексиканское издание La Silla Rota, бригады скорой помощи сообщают о шести погибших. По неофициальной версии в аварии погибли 10 человек и еще по меньшей мере 50 пострадали.
Авария произошла около 22:00 по местному времени. Причина произошедшего до сих пор не установлена.
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