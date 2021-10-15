В Мексике от наводнения пострадали более 1,5 тысяч семей
15 октября 202100:31
На северо-западе Мексики от наводнения, вызванного ураганом «Памела», пострадали более 1,5 тысяч семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной прессы.
Отмечается, что наибольший урон наводнение нанесло муниципалитету Эль-Росарио. Спасатели эвакуируют местных жителей.
На данный момент сведений о жертвах нет.
Ураган «Памела» сформировался в Атлантическом океане и достиг побережья страны 13 октября. Скорость ветра на северо-западе страны достигала 42 м/с.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru