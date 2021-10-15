В Мексике от наводнения пострадали более 1,5 тысяч семей

На северо-западе Мексики от наводнения, вызванного ураганом «Памела», пострадали более 1,5 тысяч семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной прессы.

Отмечается, что наибольший урон наводнение нанесло муниципалитету Эль-Росарио. Спасатели эвакуируют местных жителей.

На данный момент сведений о жертвах нет.

Ураган «Памела» сформировался в Атлантическом океане и достиг побережья страны 13 октября. Скорость ветра на северо-западе страны достигала 42 м/с.

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Фото: twitter.com/AirplaneMarc
ТЕГИ:МексикаНаводнение
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