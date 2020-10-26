В Мексике две недели ищут пропавшую россиянку

В Мексике пропала гражданка России Елена Толстоброва, поиски которой ведутся уже 2 недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мексике.

Отмечается, что об исчезновении женщины заявил 12 октября бывший муж пропавшей, который проживает в Мексике. Поиски ведут прокуратура штата Халиско, также ряд организации по запросу российского консульства.

На текущий момент информации о местанахождении женщины нет. По данным российского представительства, мать пропавшей женщины также подала заявление в международный розыске по линии Интерпола.

