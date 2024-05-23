В Мексике девять человек погибли при обрушении сцены на митинге
Сцена обрушилась на митинге, завершающем кампанию кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса, в штате Нуэво-Леон, в результате погибли девять человек. Об этом заявил губернатор штата Самуэль Гарсия.
В конце встречи сильный ветер снес заднюю часть сцены. На опубликованных в Сети видео заметно, как металлоконструкция с большим плакатом, перелетев через выступающих, рухнула на зрителей.
Как сообщил Гарсия, в результате ЧП погибли пять человек, около 50 пострадали. Позже число погибших возросло до девяти.
«Погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний», — написал губернатор в соцсети Х.
По данным газеты ABC Noticias, пострадали 63 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru