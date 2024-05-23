В Мексике девять человек погибли при обрушении сцены на митинге

Сцена обрушилась на митинге, завершающем кампанию кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса, в штате Нуэво-Леон, в результате погибли девять человек. Об этом заявил губернатор штата Самуэль Гарсия.

В конце встречи сильный ветер снес заднюю часть сцены. На опубликованных в Сети видео заметно, как металлоконструкция с большим плакатом, перелетев через выступающих, рухнула на зрителей.

Как сообщил Гарсия, в результате ЧП погибли пять человек, около 50 пострадали. Позже число погибших возросло до девяти.

«Погибли восемь взрослых людей и один несовершеннолетний», — написал губернатор в соцсети Х.

По данным газеты ABC Noticias, пострадали 63 человека.

