В Мексике четыре человека погибли при стрельбе неизвестными по зрителям шоу

Четыре зрителя петушиных боев на западе Мексики стали жертвами стрельбы, которая была открыта неизвестными по собравшимся, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

По данным СМИ, стрелявшие скрылись в неизвестном направлении. Среди пострадавших числятся семь человек, состояние нескольких человек оценивается как тяжелое. Все госпитализированы.

Инцидент произошел в районе Ситакуаро в штате Мичоакан, который считается одним из самых опасных штатов страны. Выясняются причины произошедшего, ведется поиск подозреваемых.









